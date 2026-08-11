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До +31, але з грозами: якою буде погода в Україні 11 серпня

07:00 11.08.2026 Вт
2 хв
У яких регіонах пройдуть дощі?
aimg Олена Чупровська
Фото: який прогноз погоди на 11 серпня (Getty Images)

У вівторок, 11 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Здебільшого без опадів, проте на заході та півночі вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Вітер очікується переважно південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура вдень прогріється до 26-31 градуса. Дещо холодніше буде на заході - від +22.

Найспекотніше на заході буде на Закарпатті - до +32.

Фото: якою буде погода в Україні 11 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в Києві

По всій Київській області 11 серпня також збережеться мінлива хмарність. Вдень по області можливий короткочасний дощ і гроза.

У самому Києві вночі очікується 16-18 градусів тепла, а вдень - 28-30 градусів.

Раніше повідомлялось, що річки України стрімко міліють, адже водність більшості з них у липні виявилася меншою або значно меншою за норму.

Найскладніша ситуація склалася на Прип'яті, Західному Бузі та Південному Бузі, де витрати води опустилися нижче за екологічну норму, що є критичним для річкових екосистем.

Тим часом синоптики пояснювали, що сильна спека в Україні поступово відступає, а їй на зміну приходить атмосферний фронт з грозами, градом і шквалами.

За їхніми словами, вже з 10 серпня негода відходить, і найближчий тиждень погоду формуватиме антициклон без опадів, лише 11 серпня на заході й півночі очікуються локальні короткочасні дощі через невеликий малоактивний фронт.

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