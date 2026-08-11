До +31, але з грозами: якою буде погода в Україні 11 серпня

Найскладніша ситуація склалася на Прип'яті, Західному Бузі та Південному Бузі, де витрати води опустилися нижче за екологічну норму, що є критичним для річкових екосистем.

Тим часом синоптики пояснювали, що сильна спека в Україні поступово відступає, а їй на зміну приходить атмосферний фронт з грозами, градом і шквалами.

За їхніми словами, вже з 10 серпня негода відходить, і найближчий тиждень погоду формуватиме антициклон без опадів, лише 11 серпня на заході й півночі очікуються локальні короткочасні дощі через невеликий малоактивний фронт.