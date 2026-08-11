До +31, но с грозами: какой будет погода в Украине 11 августа

Самая сложная ситуация сложилась на Припяти, Западном Буге и Южном Буге, где расход воды опустился ниже экологической нормы, что является критическим для речных экосистем.

Между тем, синоптики объясняли, что сильная жара в Украине постепенно отступает, а ей на смену приходит атмосферный фронт с грозами, градом и шквалами.

По их словам, уже с 10 августа ненастье отходит, и в ближайшую неделю погоду будет формировать антициклон без осадков, лишь 11 августа на западе и севере ожидаются локальные кратковременные дожди из-за небольшого малоактивного фронта.