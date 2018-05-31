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Понад 300 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у місіях ООН та НАТО

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 17:15
Ілюстративне фото (Flikr/ministryofdefenceua)
Ілюстративне фото (Flikr/ministryofdefenceua)

Загалом українські військовослужбовці беруть участь у восьми міжнародних операціях

На сьогодні 335 військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) беруть участь міжнародних операціях під проводом ООН та НАТО. Про це повідомив т.в.о.начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ полковник Валентин Левчик, передає прес-служба Генштабу.

За його словами, загалом українські військовослужбовці беруть участь у восьми міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

"Особливо хочу відмітити участь українських військових в складі вертолітного підрозділу Місії ООН із стабілізації в Демократичній Республіці Конго. А також - українських військових інженерів, які працюють в Косово та Афганістані", - додав Левчик.

Нагадаємо, у квітні 2018 року відбулась спільна українсько-данська військово-транспортна операція "Північний сокіл - 2018". Операція проводилась у відповідності з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія у сфері авіаційно-транспортних перевезень та технічної угоди

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Теги публікації: військові, военная операция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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