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Почти 300 тысяч жителей Японии хотят эвакуировать из-за тайфуна

Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 291,1 тыс. жителей Японии получили предписание об эвакуации от местных властей. Они заявили о возможном сходе оползней и риске наводнений из-за тайфуна "Лупит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Между тем власти Японии отменили аналогичные предписания для населения юго-западных районов страны.

Скорость ветра в пределах тайфуна, девятого из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с. В настоящий момент "Лупит" покидает западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.

Напомним, ранее предполагалось, что шторм ​"​Непартак" перерастет в тайфун и обрушится на Токио. Из-за него отменили некоторые соревнования.

Ранее сообщалось о пожарах, которые разрушают дома в США. Жителей пришлось эвакуировать.

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Япониятайфун