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Тропический шторм приближается к Олимпиаде: стало известно, когда он будет в Токио

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Япония, Понедельник 26 июля 2021 07:32
Тропический шторм приближается к Олимпиаде: стало известно, когда он будет в Токио Фото: на Токио надвигается шторм "​Непартак" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Тропический шторм ​"​Непартак" становится все ближе к Токио, где проходят Олимпийские игры. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, мощном ветре и высоких волнах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Как показали прогнозы, шторм может обрушиться на берег недалеко от Токио уже во вторник. При этом не ожидается, что он перерастет в тайфун.

Тем не менее, метеорологи в Японии предупреждают, что шторм может повлиять на обширную территорию, при этом прогноз показывает возможный выход на сушу во вторник в районе Канто, включая Токио, или в регионе Тохоку, который расположен дальше на север.

Шторм привлек внимание организаторов Олимпиады, поэтому некоторые соревнования по академической гребле, запланированные на начало этой недели, уже перенесены.

По данным метеорологического агентства, в воскресенье днем ​"​Непартак" двигался на север со скоростью около 15 км/ч возле острова Минамитори. Однако он накапливал порывы со скоростью до 108 км/ч.

Во вторник шторм может принести порывы со скоростью до 126 км/ч с прогнозируемым количеством осадков до 150 миллиметров в районе Канто-Кошин, включая Токио, в течение 24 часов до утра вторника.

Агентство классифицировало шторм как "большой" из-за обширной территории, которую он охватывает, но ему не хватает силы, чтобы считаться тайфуном, равным по уровню урагана.

Напомним, ранее предполагалось, что шторм ​"​Непартак" перерастет в тайфун и обрушится на Токио. Из-за него отменили некоторые соревнования.

Ранее сообщалось о пожарах, которые разрушают дома в США. Жителей пришлось эвакуировать.

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