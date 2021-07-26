Тропический шторм приближается к Олимпиаде: стало известно, когда он будет в Токио

Тропический шторм ​"​Непартак" становится все ближе к Токио, где проходят Олимпийские игры. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, мощном ветре и высоких волнах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Как показали прогнозы, шторм может обрушиться на берег недалеко от Токио уже во вторник. При этом не ожидается, что он перерастет в тайфун.

Тем не менее, метеорологи в Японии предупреждают, что шторм может повлиять на обширную территорию, при этом прогноз показывает возможный выход на сушу во вторник в районе Канто, включая Токио, или в регионе Тохоку, который расположен дальше на север.

Шторм привлек внимание организаторов Олимпиады, поэтому некоторые соревнования по академической гребле, запланированные на начало этой недели, уже перенесены.

По данным метеорологического агентства, в воскресенье днем ​"​Непартак" двигался на север со скоростью около 15 км/ч возле острова Минамитори. Однако он накапливал порывы со скоростью до 108 км/ч.

Во вторник шторм может принести порывы со скоростью до 126 км/ч с прогнозируемым количеством осадков до 150 миллиметров в районе Канто-Кошин, включая Токио, в течение 24 часов до утра вторника.