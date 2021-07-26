Тропический шторм приближается к Олимпиаде: стало известно, когда он будет в Токио
Тропический шторм "Непартак" становится все ближе к Токио, где проходят Олимпийские игры. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, мощном ветре и высоких волнах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Как показали прогнозы, шторм может обрушиться на берег недалеко от Токио уже во вторник. При этом не ожидается, что он перерастет в тайфун.
Тем не менее, метеорологи в Японии предупреждают, что шторм может повлиять на обширную территорию, при этом прогноз показывает возможный выход на сушу во вторник в районе Канто, включая Токио, или в регионе Тохоку, который расположен дальше на север.
Шторм привлек внимание организаторов Олимпиады, поэтому некоторые соревнования по академической гребле, запланированные на начало этой недели, уже перенесены.
По данным метеорологического агентства, в воскресенье днем "Непартак" двигался на север со скоростью около 15 км/ч возле острова Минамитори. Однако он накапливал порывы со скоростью до 108 км/ч.
Во вторник шторм может принести порывы со скоростью до 126 км/ч с прогнозируемым количеством осадков до 150 миллиметров в районе Канто-Кошин, включая Токио, в течение 24 часов до утра вторника.
Агентство классифицировало шторм как "большой" из-за обширной территории, которую он охватывает, но ему не хватает силы, чтобы считаться тайфуном, равным по уровню урагана.
Напомним, ранее предполагалось, что шторм "Непартак" перерастет в тайфун и обрушится на Токио. Из-за него отменили некоторые соревнования.
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