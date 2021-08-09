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Майже 300 тисяч жителів Японії хочуть евакуювати через тайфун

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 291,1 тис. жителів Японії отримали припис про евакуація від місцевої влади. Вони заявили про можливий Схід зсувів і ризик повеней через тайфун "Лупіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Відзначається, що відповідні вказівки були направлені жителям західних префектур Хіросіма і Сімане, а також Центральної Айті. Тим часом влада Японії скасувала аналогічні приписи для населення південно-західних районів країни.

Швидкість вітру в межах тайфуну, дев'ятого, що утворилися в цьому році в Тихому океані, досягає 23 м/с з поривами до 35 м/с. Зараз "Лупіт" залишає західні райони Японії і рухається в бік північного сходу країни.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що шторм "Непартак" переросте в тайфун і звалиться на Токіо. Через нього скасували деякі змагання.

Раніше повідомлялося про пожежі, які руйнують будинки в США. Жителів довелося евакуювати.

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Японіятайфун