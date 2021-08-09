ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Майже 300 тисяч жителів Японії хочуть евакуювати через тайфун

Новость на русском →
Японія, Понеділок 09 серпня 2021 05:17
Майже 300 тисяч жителів Японії хочуть евакуювати через тайфун Фото: жителів Японії евакуюють через тайфун (twitter.com/bernama)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 291,1 тис. жителів Японії отримали припис про евакуація від місцевої влади. Вони заявили про можливий Схід зсувів і ризик повеней через тайфун "Лупіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Відзначається, що відповідні вказівки були направлені жителям західних префектур Хіросіма і Сімане, а також Центральної Айті. Тим часом влада Японії скасувала аналогічні приписи для населення південно-західних районів країни.

Швидкість вітру в межах тайфуну, дев'ятого, що утворилися в цьому році в Тихому океані, досягає 23 м/с з поривами до 35 м/с. Зараз "Лупіт" залишає західні райони Японії і рухається в бік північного сходу країни.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що шторм "Непартак" переросте в тайфун і звалиться на Токіо. Через нього скасували деякі змагання.

Раніше повідомлялося про пожежі, які руйнують будинки в США. Жителів довелося евакуювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія тайфун
NEWS
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація