Майже 300 тисяч жителів Японії хочуть евакуювати через тайфун

Щонайменше 291,1 тис. жителів Японії отримали припис про евакуація від місцевої влади. Вони заявили про можливий Схід зсувів і ризик повеней через тайфун "Лупіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Відзначається, що відповідні вказівки були направлені жителям західних префектур Хіросіма і Сімане, а також Центральної Айті. Тим часом влада Японії скасувала аналогічні приписи для населення південно-західних районів країни.

Швидкість вітру в межах тайфуну, дев'ятого, що утворилися в цьому році в Тихому океані, досягає 23 м/с з поривами до 35 м/с. Зараз "Лупіт" залишає західні райони Японії і рухається в бік північного сходу країни.