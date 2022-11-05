Не 300 тисяч. Арестович розповів, скільки росіян вдалося мобілізувати в армію

В Росії змогли мобілізувати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалось на початку. Це трапилось через те, що військкомати не змогли ефективно організувати роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Не 300 тисяч, а 238. Далі вони не можуть цього робити з тієї простої причини, що військкомати не справляються", - заявив Арестович.

За його словами, це сталося через збіг мобілізація з осіннім призовом. Арестович підкреслив, що дві інші хвилі, той страшний мільйон, який вони планували зібрати, у них не вийде зібрати.

"Вони зможуть це зробити тільки в тому варіанті, коли всіх убили, вони зібрали всю зброю, весь одяг і одягли нових. Тобто ця спроба у них провалилася, зібрати під виглядом 300 тисяч мільйонів у них не вийшло", - додав Арестович.