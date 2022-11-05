Не 300 тысяч. Арестович рассказал, сколько россиян удалось мобилизовать в армию

В России смогли мобилизовать 238 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как планировалось в начале. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE" .

"Не 300 тысяч, а 238. Дальше они не могут этого делать по той простой причине, что военкоматы не справляются", - заявил Арестович.

По его словам, это произошло из-за совпадения мобилизации с осенним призывом. Арестович подчеркнул, что две другие волны, тот страшный миллион, который они планировали собрать, у них не получится собрать.

"Они смогут это сделать только в том варианте, когда всех убили, они собрали все оружие, всю одежду и надели новые. То есть эта попытка у них провалилась, собрать под видом 300 тысяч миллионов у них не получилось", - добавил Арестович.