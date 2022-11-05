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Не 300 тысяч. Арестович рассказал, сколько россиян удалось мобилизовать в армию

Фото: Арестович рассказал, сколько россиян удалось мобилизовать в армию (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В России смогли мобилизовать 238 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как планировалось в начале. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE".

"Не 300 тысяч, а 238. Дальше они не могут этого делать по той простой причине, что военкоматы не справляются", - заявил Арестович.

По его словам, это произошло из-за совпадения мобилизации с осенним призывом. Арестович подчеркнул, что две другие волны, тот страшный миллион, который они планировали собрать, у них не получится собрать.

"Они смогут это сделать только в том варианте, когда всех убили, они собрали все оружие, всю одежду и надели новые. То есть эта попытка у них провалилась, собрать под видом 300 тысяч миллионов у них не получилось", - добавил Арестович.

Напомним, что в России уже мобилизовали 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже бросили воевать против Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее уже заявил о якобы "завершении частичной мобилизации" в стране. Поскольку уже удалось набрать 300 тысяч военных. Тогда он заявил, что Украину уже отправили 82 тысяч мобилизованных россиян.

Между тем международные аналитики подчеркивают, что Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов.

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