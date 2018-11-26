ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Почти 300 следователей ГБР примут присягу 27 ноября

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:17
Почти 300 следователей ГБР примут присягу 27 ноября
Фото: Роман Труба (УНИАН)

Присягу на верность украинскому народу примут 295 следователей бюро

При участии высшего руководства государства 295 следователей Государственного бюро расследований (ГБР) примут присягу на верность народу Украины во вторник, 27 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Указано, что присяга начнется в 10:00 вторника в Национальном центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом". По завершению состоится брифинг директора бюро Романа Трубы.

"В условиях обострения российской агрессии запуск нового правоохранительного органа усилит наше государство", - подчеркнул Труба.

Напомним, в конце ноября ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате до 14 декабря. Так, до этому срока продлили прием документов от кандидатов на 61 должность в центральном аппарате Государственного бюро расследований. В частности, документы принимают на 43 должности в следственных отделах и на 18 должностей государственных служащих. В бюро уточнили, что с соответствующим предложением обратилась конкурсная комиссия.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Госбюро расследований объявило дату начала своей работы. Анонсировалось, что уже 27 ноября почти 300 следователей примут присягу и начнут работать над первыми уголовными производствами. В бюро также подчеркнули, что к оперативной работе будут привлекать силовиков из других ведомств.

Добавим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что после запуска бюро процессуальное руководство по уголовным делам будет проводить Генеральная прокуратура.

ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате Госбюро расследований объявило дату начала своей работы
Новости Украины присягаГосбюро расследований
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь