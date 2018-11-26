Почти 300 следователей ГБР примут присягу 27 ноября

Фото: Роман Труба (УНИАН)

Присягу на верность украинскому народу примут 295 следователей бюро

При участии высшего руководства государства 295 следователей Государственного бюро расследований (ГБР) примут присягу на верность народу Украины во вторник, 27 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Указано, что присяга начнется в 10:00 вторника в Национальном центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом". По завершению состоится брифинг директора бюро Романа Трубы.

"В условиях обострения российской агрессии запуск нового правоохранительного органа усилит наше государство", - подчеркнул Труба.

Напомним, в конце ноября ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате до 14 декабря. Так, до этому срока продлили прием документов от кандидатов на 61 должность в центральном аппарате Государственного бюро расследований. В частности, документы принимают на 43 должности в следственных отделах и на 18 должностей государственных служащих. В бюро уточнили, что с соответствующим предложением обратилась конкурсная комиссия.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Госбюро расследований объявило дату начала своей работы. Анонсировалось, что уже 27 ноября почти 300 следователей примут присягу и начнут работать над первыми уголовными производствами. В бюро также подчеркнули, что к оперативной работе будут привлекать силовиков из других ведомств.

Добавим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что после запуска бюро процессуальное руководство по уголовным делам будет проводить Генеральная прокуратура.