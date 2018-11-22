Госбюро расследований объявило дату начала своей работы

Фото: директор ГБР Роман Труба (УНИАН)

Следователи ГБР приступят к первым уголовным производствам 27 ноября

Государственное бюро расследований (ГБР) начнет первые уголовные производства 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Сообщается, что 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу и начать свои первые уголовные производства. Также уточняется, что следователи должны иметь положительные заключения по результатам проверок на детекторе лжи.

"Среди них: 102 следователей центрального аппарата и 193 следственных территориальных управлений Бюро", - отметили в ГБР.

Также сообщается, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям:

расследования преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции;

расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия;

расследования военных преступлений.

Государственное бюро расследований начнет работу без оперативных работников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что после запуска ГБР процессуальное руководство в уголовных делах будет проводить Генеральная прокуратура.

Ранее РБК-Украина писало, что суд может признать незаконным допуск директора бюро Романа Трубы к конкурсу на главу ГБР.