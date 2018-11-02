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Луценко: после запуска ГБР процессуальное руководство в уголовных делах будет проводить ГПУ

Новости » Политика    02.11.2018 - 17:16
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Генпрокурор не верит в быстрый запуск Госбюро расследований

После запуска Государственного бюро расследований (ГБР) и передачи  ему следственных функций, профильный следственный департамент Генпрокуратуры останется и займется процессуальным руководством уголовных дел. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина со ссылкой на "112.ua".

В частности, руководитель ГПУ на оперативном совещании сказал, что не верит в быстрый запуск ГБР с его полноценным функционированием.

"Профильный департамент в ГПУ будет осуществлять процессуальное руководство по уголовным производствам центрального аппарата ГБР... Завершение функции следствия прокуратуры - отдельная тема, которая требует нашего анализа. Вскоре, мы надеемся, ГБР начнет свои первые расследования. Верится в это с трудом, скажу откровенно. Но руководитель упорно говорит о том, что вот-вот", - отметил Луценко.

Он добавил, что на данный момент следственный департамент ГПУ обеспечивает руководство в более 770 уголовных процессах, в которых 340 лицам сообщено о подозрении.

Напомним, 22 октября 2018 года Государственное бюро расследований еще на две недели продлило прием заявлений на вакантные должности. Речь идет о 74 должностях госслужащих в территориальных управлениях Госбюро расследований.

Ранее глава ГБР Роман Труба заявлял, что Бюро откроет первые производства в ноябре после избрания следственных территориальных управлений и назначения их на должности.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоГПУГосбюро расследований
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