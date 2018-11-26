Майже 300 слідчих ДБР складуть присягу 27 листопада

Фото: Роман Труба (УНІАН)

Присягу на вірність українському народу складуть 295 слідчих бюро

За участі вищого керівництва держави 295 слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) складуть присягу на вірність народові України у вівторок, 27 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Вказано, що складання присяги розпочнеться о 10:00 вівторка у Національному центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім". По завершенню відбудеться брифінг директора бюро Романа Труби.

"В умовах загострення російської агресії запуск нового правоохоронного органу посилить нашу державу", - підкреслив Труба.

Нагадаємо, наприкінці листопаду ДБР продовжило прийом документів на посади в центральному апараті до 14 грудня. Так, до цього строку продовжили прийом документів від кандидатів на 61 посаду в центральному апараті Державного бюро розслідувань. Зокрема, документи приймають на 43 посади в слідчих відділах і 18 посад державних службовців. У бюро уточнили, що з відповідною пропозицією звернулася конкурсна комісія.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Держбюро розслідувань оголосило дату початку своєї роботи. Анонсувалося, що вже 27 листопада майже 300 слідчих складуть присягу і почнуть працювати над першими кримінальними провадженнями. У бюро також підкреслили, що до оперативної роботи залучатимуть силовиків з інших відомств.

Додамо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що після запуску бюро процесуальне керівництво в кримінальних справах буде проводити Генеральна прокуратура.