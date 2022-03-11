Более 300 мировых компаний приостановили или прекратили свою деятельность в РФ, - Госдеп

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что санкции против России уже начали оказывать влияние. По его словам, более 300 компаний приостановили или прекратили работу на российском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Прайса в ходе брифинга.