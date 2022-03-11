Більше 300 світових компаній призупинили або припинили свою діяльність в РФ, - Держдеп

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що санкції проти Росії вже почали впливати. За його словами, більш як 300 компаній призупинили або припинили роботу на російському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прайса в ході брифінгу.

Він зазначив, що дії США з союзниками і партнерами вже починають діяти - рубль близький до знецінення, його вартість менше копійки. Прайс додав, що кредитний рейтинг Росії досяг "сміттєвого статусу",

"Її (Росії - ред.) Фондовий ринок залишається закритим, і більш як 300 компаній зупинили або припинили свою діяльність на російському ринку", - уточнив представник Держдепу.