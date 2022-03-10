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Формула-1 запретила показ гонок в России

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Четверг 10 марта 2022 22:00
Формула-1 запретила показ гонок в России Фото: Пилоты Формулы-1 в сезоне-2022 (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Королевские автогонки решили оборвать абсолютно все связи с Россией. После отказа от гран-при в Сочи Формула-1 разорвала контракт на показ на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление телеканала "Матч ТВ" в Twitter.

Сезон-2022 российские телезрители не увидят. Формула-1 решила в одностороннем порядке прекратить действие договора с местным транслятором.

Кроме того, в России будет заблокирован доступ к сервису F1 TV Pro и его архивным материалам. Теперь Формула-1 на территории РФ недоступна для просмотра в любом формате.

Ранее Формула-1 отказалась от проведения Гран-при России, несмотря на заключенный к 2025 году контракт. В свою очередь команда "Хаас" расторгла контракт с российским спонсором и лишилась пилота Никиты Мазепина.

Напомним, что Burger King отказался от инвестиций в российский рынок из-за вторжения в Украину.

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