Формула-1 запретила показ гонок в России
Королевские автогонки решили оборвать абсолютно все связи с Россией. После отказа от гран-при в Сочи Формула-1 разорвала контракт на показ на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление телеканала "Матч ТВ" в Twitter.
Сезон-2022 российские телезрители не увидят. Формула-1 решила в одностороннем порядке прекратить действие договора с местным транслятором.
Кроме того, в России будет заблокирован доступ к сервису F1 TV Pro и его архивным материалам. Теперь Формула-1 на территории РФ недоступна для просмотра в любом формате.
Ранее Формула-1 отказалась от проведения Гран-при России, несмотря на заключенный к 2025 году контракт. В свою очередь команда "Хаас" расторгла контракт с российским спонсором и лишилась пилота Никиты Мазепина.
Напомним, что Burger King отказался от инвестиций в российский рынок из-за вторжения в Украину.
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