Burger King ушел с рынка России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Компания приостановила поддержку сети ресторанов на территории РФ. Речь идет об уровне операций, маркетинге и цепи снабжения. Кроме того, Burger King поставил на паузу дальнейшие инвестиции в Россию.

Глобальная сеть в РФ не имеет собственных ресторанов. Франшизу Burger King использовало местное предприятие "Бургер Рус". Всего в России имеется 800 ресторанов Burger King.

В начале недели работу в России прекратил McDonald's. Владелец KFC и Pizza Hut тоже решил закрыть рестораны в РФ.