Только 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц

В первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц. Остальные получали меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, доходы среди граждан распределялись следующим образом:
При этом доходы 60,7% украинцев ниже среднего по стране.
Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.