Тільки 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць

У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць. Решта отримували менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, доходи серед громадян розподілялися наступним чином:
При цьому доходи 60,7% українців нижче середнього по країні.
Нагадаємо, за даними Держстату, дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.