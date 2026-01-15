До 30 тисяч доларів і з автономією: яке житло українці планують купувати у 2026 році

Більше половини українців замислюються про купівлю житла у 2026 році або найближчі п’ять років. Основна мета - покращення житлових умов, а ключовими факторами залишаються стабільність доходів і безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного OLX Нерухомість.

Хто і де живе зараз

За даними опитування, 41% респондентів мешкають у власному окремому житлі. Ще 19% живуть з батьками або родичами, стільки ж - орендують житло самостійно. 12% проживають із партнером або друзями, 3% - у гуртожитках.

Водночас 69% опитаних не планують змін зі своєю нерухомістю. Продаж житла розглядають 17%, а здачу в оренду - 14%.

Плани на купівлю

Загалом 54% українців планують купівлю житла у 2026 році або в перспективі п’яти років. З них 23% хочуть придбати нерухомість уже протягом року, ще 31% - у довшій перспективі. Майже половина респондентів (46%) поки не планують покупку.

Головний мотив - покращення житлових умов (43%). По 22% опитаних пов’язують купівлю з переїздом або зміною сімейного статусу. Майже кожен п’ятий (19%) розглядає нерухомість як інвестицію або спосіб збереження коштів.

Бюджет і кредити

42% респондентів планують витратити на житло до 30 тисяч доларів, 39% - від 30 до 60 тисяч. Бюджет 60-150 тисяч доларів розглядають 15%, понад 150 тисяч - лише 4%.

31% українців готові купувати житло виключно за власні кошти. Ще 32% допускають використання кредитів, 31% планують скористатися державною програмою "єОселя".

Яку нерухомість обирають

Абсолютна більшість опитаних (93%) планує купувати житлову нерухомість - квартири або будинки. Земельні ділянки цікавлять 4%, комерційна нерухомість - 2%.

Найпопулярнішим залишається вторинний ринок - його обирають 48% респондентів. 18% віддають перевагу новобудовам, уже введеним в експлуатацію, ще 7% готові купувати житло на стадії будівництва.

63% планують використовувати придбане житло для власного проживання, 12% - для довгострокової оренди.

Регіони та фактори вибору

Найчастіше українці розглядають купівлю житла у Київській області (35%). Далі йдуть Львівська (14%), Одеська (10%), Івано-Франківська та Дніпропетровська області (по 9%). Найменший інтерес - до прифронтових регіонів.

Для 51% опитаних ключовим фактором є стабільність доходів і економічні прогнози. Ціни на ринку важливі для 41%, безпекова ситуація та події на фронті - для 40%. Через економічну невизначеність 41% відкладають купівлю, водночас 23% планують придбати житло раніше, щоб випередити можливе зростання цін.

Окрему роль відіграє автономність і безпека - для більшості важлива пішохідна доступність інфраструктури, автономне опалення, резервне водопостачання, наявність генераторів та укриттів.