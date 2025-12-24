Ринок нерухомості в Україні: яким був 2025-й і чого чекати від цін у 2026 році
У 2025 році український ринок нерухомості продовжив зростати на тлі дефіциту пропозиції та стабільного попиту. Найбільше подорожчали квартири у західних регіонах, приватні будинки та оренда житла з автономністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Купівля квартир: рекордні темпи зростання
За підсумками 2025 року:
- попит на купівлю квартир зріс на 4%,
- пропозиція скоротилася на 15%,
- медіанна вартість квартир по Україні зросла одразу на 19%.
Скільки житла в Україні купили у 2025 році (інфографіка: OLX Нерухомість)
Найвищі ціни зафіксували у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Саме Ужгород показав рекордне зростання - на 60% за рік. Водночас Київ зберіг лідерство за рівнем цін: медіанна вартість однокімнатної квартири у столиці зросла на 16%.
Медіанна вартість квартир у 2025 році в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
Зниження цін спостерігалося лише у прифронтових містах - Запоріжжі та Миколаєві.
Будинки: попит на автономність
Попит на купівлю будинків на вторинному ринку у 2025 році зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%. Через це:
- будинки подорожчали на 27%,
- таунхауси та дуплекси - на 5%.
Медіанні ціни на будинки в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
Найбільше зростання зафіксовано у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%). Найдорожчими залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі. Водночас у південних і південно-східних регіонах ціни знижувалися, зокрема у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%).
Оренда квартир: менше активності, вищі ціни
У сегменті довгострокової оренди квартир:
- попит і пропозиція знизилися на 3%,
- медіанна ціна оренди зросла на 8%.
Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 21%. Однокімнатні найбільше зросли в ціні в Одесі та Харкові (+25%). Лідером за вартістю оренди залишається Ужгород (+12%).
Оренда будинків: Київ б’є рекорди
Попит на довгострокову оренду будинків зріс на 19%, а кількість оголошень скоротилася на 11%. Це призвело до зростання медіанної вартості оренди на 13%.
Медіанна вартість оренди будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
Найвища вартість оренди зафіксована в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Водночас столиця показала найбільше річне зростання - на 68%, також різко подорожчали будинки у Чернівцях (+57%) та Сумах (+43%).
Комерційна нерухомість: спад активності
На ринку комерційної нерухомості у 2025 році:
- в оренді оголошень стало менше на 12%,
- кількість відгуків скоротилася на 9%,
- медіанна ціна оренди зросла на 25%.
Ситуація на ринку оренди комерційної нерухомості (інфографіка: OLX Нерухомість)
Найбільше подорожчала оренда офісів (+31%), тоді як ціни на приміщення під кафе та ресторани знизилися на 15%. У сегменті купівлі попит і пропозиція зменшилися на 6%, але ціни зросли на 11%.
Як змінилися продажі комерційної нерухомості у 2025 році (інфографіка: OLX Нерухомість)
Що буде з цінами у 2026 році
За оцінками аналітиків, у 2026 році ринок нерухомості збереже нинішню динаміку. Основними факторами залишаться:
- обмежена пропозиція,
- руйнування житла,
- відкладений продаж нерухомості власниками.
Це може сформувати дефіцит на вторинному ринку та додатковий тиск на ціни, особливо на квартири з автономним опаленням і резервним живленням.
На первинному ринку зниження цін не очікується через подорожчання матеріалів, дефіцит робочої сили та зменшення кількості нових проєктів. Водночас попит підтримуватимуть державні програми, зокрема єОселя, а також житлові ваучери для військових і ВПО.
У сегменті оренди ключовим фактором стане обсяг пропозиції. Найбільш затребуваним житлом залишатимуться об’єкти з високим рівнем автономності, а також приватні будинки у передмістях великих міст.
Загалом у 2026 році стан ринку житлової та комерційної нерухомості в Україні визначатиметься безпековою ситуацією, стабільністю енергосистеми та здатністю бізнесу працювати в умовах війни.
