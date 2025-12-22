ua en ru
Ринок житла в Україні 2025: як змінились ціни і що купують українці

Понеділок 22 грудня 2025 08:00
UA EN RU
Ринок житла в Україні 2025: як змінились ціни і що купують українці Що відбувається на ринку нерухомості в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко, Катерина Гончарова
Експерт: Олена Бондарук

Ціни на нерухомість в Україні зросли приблизно на 10% як на вторинному, так і на первинному ринку. Великим стимулом для купівлі житла виступають державні програми "єОселя" та "єВідновлення".

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла експерт з нерухомості Олена Бондарук.

Яке житло в попиті на первинці

"На ринку первинної нерухомості попит поки невисокий, забудовники (навіть надійні) пропонують різноманітні акції, щоб зацікавити інвесторів. У тих забудовників, які беруть участь в державних програмах кредитування, в тому числі в програмі "єОселя", ситуація краще", - розповідає Олена Бондарук.

За її словами, більше має попит вже збудоване житло, оскільки є менше ризиків.

"У цілому, за рік ціни зросли на нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку в середньому на 10%", - каже Бондарук.

Додамо, що за даними ЛУН, найдорожче 1 кв. м коштує у Львові - 1380 доларів, у Києві - 1300 та Одесі - 1100 доларів. Зазначимо, що Одеса цьогоріч обігнала Ужгород.

Найдешевше "квадрат" у новобудовах коштує у Запоріжжі - 570 доларів, Сумах - 610 доларів та Харкові - 650 доларів.

Ринок житла в Україні 2025: як змінились ціни і що купують українціЦіни на первинці в Україні (скриншот)

Що відбувається на вторинному ринку

Бондарук зазначає, що на вторинному ринку великий попит на купівлю по державних програмах "єВідновлення" - компенсація за зруйноване житло, та кредитування по пільгових програмах через "Держмолодьжитло".

"Попри те, що країна ще не здобула поки бажаного миру, українці думають про перспективи і з радістю купують житло по пільгових програмах. Єдина незручність в цих угодах - обмеження НБУ на зняття готівки: не більше 100 000 гривень в день, що значно затягує угоди у випадку, коли відбувається декілька угод одночасно: продаж і наступна купівля", - пояснює експерт.

Втім, незважаючи на певні складнощі, попит на житло активний завдяки реалізації державних програм.

Найдорожчими однокімнатні квартири залишаються у Львові - 68 тисяч доларів, у Києві - 67 500 доларів, Ужгороді - 63 тисячі доларів. Найдешевше їх продають у Запоріжжі - 15 800 доларів, Миколаєві - 20 тисяч доларів, Харкові - 22 тисячі доларів.

Наголосимо, що в аналізі не брали участь Херсон та окуповані території.

Ринок житла в Україні 2025: як змінились ціни і що купують українціЦіни на однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні (скриншот)

Читайте також про те, що ціни на оренду квартир протягом 2025 року продовжили зростати. Найдорожчі ставки традиційно в Ужгороді, Львові та Києві, але Івано-Франківськ швидко наздоганяє їх за рівнем цін.

Раніше ми писали про те, що ціни на двокімнатні квартири зросли майже у всіх містах України. Найбільше таке житло подорожчало у Тернополі - на 23% у валюті за пів року.

