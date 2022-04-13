30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы, - Байден

"Вторжение Путина в Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. 70% роста цен в марте произошло из-за путинского повышения цен", - заявил президент США.

Байден также отметил, что делает все возможное, чтобы стабилизировать цену на энергоресурсы.

"Чтобы помочь справиться с путинским повышением цен, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва, и более 30 стран согласились высвободить дополнительно 60 миллионов баррелей", - подчеркнул он.

Президент США отметил, что совместные действия стран помогли остановить рост цен на нефть, и способствуют их снижению.