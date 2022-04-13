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30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден заявив, що понад 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів нафти з власних резервів, щоб зупинити зростання цін на енергоресурси, яке викликала Росія своїм нападом на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена в Twitter.

"Вторгнення Путіна в Україну призвело до зростання цін на газ і продукти харчування в усьому світі. 70% зростання цін у березні відбулося через путінське підвищення цін", - заявив президент США.

Байден також зазначив, що робить все можливе, щоб стабілізувати ціну на енергоресурси.

"Щоб допомогти впоратися з путінським підвищенням цін, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців з нашого стратегічного нафтового резерву, і більше ніж 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів", - підкреслив він.

Президент США зазначив, що спільні дії країн допомогли зупинити зростання цін на нафту, і сприяють їх зниженню.

Нагадаємо, після введення санкцій видобуток нафти в Росії різко скоротився.

Ми також писали про те, що ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту через війну Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Джозеф БайденНафта