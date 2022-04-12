ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны России против Украины

ОПЕК снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году. Организация стран-экспортеров нефти учитывает последствия вторжения России в Украину и рост инфляции по мере роста цен на нефть.

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что мировой спрос вырастет на 3,67 млн баррелей в сутки в 2022 году, что на 480 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза.

В результате вторжения России в Украину в феврале цены на нефть взлетели выше 139 долларов за баррель, самого высокого уровня с 2008 года, что усилило инфляционное давление. С тех пор сырая нефть упала, так как Соединенные Штаты и другие страны объявили о планах использовать стратегические запасы нефти для увеличения предложения, но цена по-прежнему превышает 100 долларов.

"Хотя прогнозируется, что и Россия, и Украина столкнутся с рецессией в 2022 году, остальная часть мировой экономики также будет серьезно затронута. Сильный рост цен на сырьевые товары в сочетании с продолжающимися узкими местами в цепочках поставок и логистическими заторами, связанными с COVID-19, в Китае и других странах подпитывают глобальную инфляцию", - говорится в отчете ОПЕК.

Несмотря на это, ожидается, что мировое потребление нефти превысит отметку в 100 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале, как и прогнозировал ОПЕК. По данным ОПЕК, мир в последний раз использовал более 100 миллионов баррелей нефти в сутки в 2019 году.