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ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны России против Украины

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Украина, Вторник 12 апреля 2022 16:18
ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны России против Украины Фото: спрос на нефть упадет в 2022 году из-за вторжения России в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ОПЕК снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году. Организация стран-экспортеров нефти учитывает последствия вторжения России в Украину и рост инфляции по мере роста цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что мировой спрос вырастет на 3,67 млн баррелей в сутки в 2022 году, что на 480 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза.

В результате вторжения России в Украину в феврале цены на нефть взлетели выше 139 долларов за баррель, самого высокого уровня с 2008 года, что усилило инфляционное давление. С тех пор сырая нефть упала, так как Соединенные Штаты и другие страны объявили о планах использовать стратегические запасы нефти для увеличения предложения, но цена по-прежнему превышает 100 долларов.

"Хотя прогнозируется, что и Россия, и Украина столкнутся с рецессией в 2022 году, остальная часть мировой экономики также будет серьезно затронута. Сильный рост цен на сырьевые товары в сочетании с продолжающимися узкими местами в цепочках поставок и логистическими заторами, связанными с COVID-19, в Китае и других странах подпитывают глобальную инфляцию", - говорится в отчете ОПЕК.

Несмотря на это, ожидается, что мировое потребление нефти превысит отметку в 100 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале, как и прогнозировал ОПЕК. По данным ОПЕК, мир в последний раз использовал более 100 миллионов баррелей нефти в сутки в 2019 году.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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