Более 30 стран требуют изолировать Россию и Беларусь от международного спорта

Так, инициаторы призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях, отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесно связанных с российскими и белорусскими властями, а также изучить возможность приостановки трансляции спортивных соревнований для России и Беларуси.

Кроме того, атлетам из РФ и Беларуси, допущенным к участию в международных соревнованиях, следует выступать строго в нейтральном статусе, а использование российских и белорусских флагов, гербов и гимнов необходимо запретить, говорится в совместном заявлении.

Напомним, недавно в Минспорта заявили, что будут бойкотировать соревнования, в которых будут участвовать россияне или белорусы.

Добавим, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Также конгресс Международного союза конькобежцев решил продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

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