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Более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции, - Reuters

Фото: более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Более 30 руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компанийпока избежали санкций Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, санкции не наложены на бывшего министра транспорта России Алана Лушникова, который является крупнейшим акционером концерна "Калашников". Сама компания попала под санкции США в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а ЕС и Великобритания ввели против нее санкции в 2022 году.

На долю компании приходится 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% ручных армейских пулеметов.

Такая же ситуация с концерном "Алмаз-Антей", московской оборонной компанией, специализирующейся на ракетах и ​​зенитных комплексах. Компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании, но генеральный директор Ян Новиков не был наказан.

Среди других компаний, которые избежали санкций, "Завод имени Дегтярева", производящий пулеметы, противотанковые и зенитные орудия, которые продаются российским военным.

Без санкций также корпорация "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим поставщиком титана и на 25% принадлежит корпорации "Ростех", крупнейшей в военно-промышленном комплексе России. Издание считает, что корпарация не под санкциями, так как имеет дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании.

Кроме того, Reuters передал перечень российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, и против части из них были введены ограничения. При этом руководители этих предприятий преимущественно избежали санкций.

Напомним, ЕС начал работу над новыми санкциями против России, которые, в частности, коснутся, российского золота.

Кроме того, новые санкции попытаются решить вопрос блокады Калининграда.

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