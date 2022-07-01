Більше 30 російських збройових магнатів не потрапили під західні санкції, - Reuters

Більше 30 керівників російських збройових фірм і щонайменше 14 оборонних компаній поки уникли санкцій Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, санкції не накладені на колишнього міністра транспорту Росії Алана Лушнікова, який є найбільшим акціонером концерну "Калашников". Сама компанія потрапила під санкції США в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а ЄС і Великобританія ввели проти неї санкції в 2022 році.
На частку компанії припадає 95% російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98% ручних армійських кулеметів.
Така ж ситуація з концерном "Алмаз-Антей", московською оборонною компанією, що спеціалізується на ракетах і зенітних комплексах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великобританії, але генеральний директор Ян Новіков не був покараний.
Серед інших компаній, які уникли санкцій, "Завод імені Дегтярьова", що виробляє кулемети, протитанкові і зенітні знаряддя, які продаються російським військовим.
Без санкцій також корпорація "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим постачальником титану і на 25% належить корпорації "Ростех", найбільшої у військово-промисловому комплексі Росії. Видання вважає, що корпарація не під санкціями, оскільки має дочірні компанії в США, Швейцарії та Великобританії.
Крім того, Reuters передав перелік російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великобританії, і проти частини з них були введені обмеження. При цьому керівники цих підприємств переважно уникли санкцій.
Нагадавши, ЄС почав роботу над новими санкціями проти Росії, які, зокрема, торкнуться, російського золота.
Крім того, нові санкції спробують вирішити питання блокади Калінінграда.