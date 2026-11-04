До 30 років на службі: в Німеччині працюють над санітарним потягом для військових

Компанії Siemens Mobility та Lufthansa Technik Defense спільно розробляють спеціальний поїзд для перевезення поранених, призначений для військової медичної евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lufthansa.
З цією метою сторони підписали меморандум про взаєморозуміння. Поїзд розрахований на перевезення понад 150 поранених або хворих осіб із наданням їм медичної допомоги під час руху - від базового до інтенсивного рівня.
Партнери планують розробити цей проєкт у Німеччині для потреб Збройних сил Німеччини та їхніх союзників по НАТО.
До складу поїзда входять перевірені пасажирські вагони моделі Vectouro від Siemens, що експлуатуються в парі з локомотивом Siemens Vectron X або Vectron X Dual Mode. Компанія Lufthansa Technik Defense оснащує вагони різноманітними системами: від простих каркасів для нош до повноцінних ліжок для інтенсивної терапії. Поїзд також має місця для розміщення до 90 осіб медичного та допоміжного персоналу.
"Наші локомотиви Vectron X і пасажирські вагони Vectouro вирізняються найвищим рівнем надійності та можливістю безперешкодного використання в різних країнах Європи. Разом із Lufthansa Technik Defense ми створюємо високоефективне рішення для медичної евакуації", - заявив Штеффен Бобзієн, керівник підрозділу локомотивів і вагонів у Siemens Mobility.
Концепція поїзда ґрунтується на перевірених технічних рішеннях: локомотивах Vectron X та пасажирських вагонах Vectouro, розроблених для міжнародних перевезень. Завдяки герметичній конструкції вагони також придатні для експлуатації на високошвидкісних магістралях.
Це дозволяє безпечно й швидко транспортувати пацієнтів найважливішими європейськими залізничними маршрутами без необхідності пересадки на кордонах.
Додаткову гнучкість забезпечує використання локомотива Vectron X Dual Mode, здатного працювати як від електричної мережі, так і на дизельному паливі. Це гарантує, що поїзд зможе продовжувати рух навіть на неелектрифікованих ділянках або в разі виходу з ладу контактної мережі.
Поїзди розраховані на понад 30 років експлуатації, протягом цього часу їх можна модернізувати та адаптувати до нових вимог.
Раніше повідомлялось, що Німеччина та Британія шукають додаткові засоби ППО для України, бо США постачають замало систем Patriot і ракет до них. План для інших партнерів хочуть підготувати до засідання Рамштайну 17 листопада.