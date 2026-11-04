До 30 лет на службе: в Германии работают над санитарным поездом для военных

С этой целью стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Поезд рассчитан на перевозку более 150 раненых или больных лиц с оказанием им медицинской помощи во время движения - от базового до интенсивного уровня.

Партнеры планируют разработать этот проект в Германии для нужд Вооруженных сил Германии и их союзников по НАТО.

В состав поезда входят проверенные пассажирские вагоны модели Vectouro от Siemens, эксплуатируемые в паре с локомотивом Siemens Vectron X или Vectron X Dual Mode. Компания Lufthansa Technik Defense оснащает вагоны разнообразными системами: от простых каркасов для ношей до полноценных кроватей для интенсивной терапии. Поезд имеет места для размещения до 90 человек медицинского и вспомогательного персонала.

"Наши локомотивы Vectron X и пассажирские вагоны Vectouro отличаются высоким уровнем надежности и возможностью беспрепятственного использования в разных странах Европы. Вместе с Lufthansa Technik Defense мы создаем высокоэффективное решение для медицинской эвакуации", - заявил Штеффен Бобзиен, руководитель подразделения локомотивов.

Концепция поезда основывается на проверенных технических решениях: локомотивах Vectron X и пассажирских вагонах Vectouro, разработанных для международных перевозок. Благодаря герметичной конструкции вагоны также пригодны для эксплуатации на высокоскоростных магистралях.

Это позволяет безопасно и быстро транспортировать пациентов по важнейшим европейским железнодорожным маршрутам без необходимости пересадки на границах.

Дополнительная гибкость обеспечивает использование локомотива Vectron X Dual Mode, способного работать как от электрической сети, так и на дизельном топливе. Это гарантирует, что поезд сможет продолжать движение даже на неэлектрифицированных участках или при выходе из строя контактной сети.

Поезда рассчитаны более чем на 30 лет эксплуатации, в течение этого времени их можно модернизировать и адаптировать к новым требованиям.