Мало гарматного м'яса? Генерал запропонував загнати на збори всіх росіян старше 30

У Росії хочуть залучати до військових зборів росіян віком від 30 років, які не служили в армії та перебувають у запасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету Держдуми Росії з оборони генерал-лейтенант Віктора Соболєва .

Він зазначив, що такі військові збори хочуть запровадити після ухвалення закону про зміну призовного віку.

"Тих, хто старше 30 років, залучатимуться на збори, щоб здобути військово-облікову спеціальність і не бути гарматним м'ясом. Для цього потрібно дуже багато зробити, у тому числі у нас має бути навчений мобілізаційний резерв", - сказав він.

Соболєв додав, що для тих, хто перебуває в запасі чи резерві, але не має жодної військової спеціальності, також необхідно проводити військові збори.

Нагадаємо, в Росії збираються цієї весни закликати на термінову службу до армії громадян віком до 30 років.

Раніше Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани збільшити чисельність Збройних сил Росії ще на 350 тисяч осіб. Таким чином, довести цю кількість до 1,5 млн осіб.

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