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Мало пушечного мяса? Генерал предложил загнать на сборы всех россиян старше 30

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Пятница 13 января 2023 13:16
Мало пушечного мяса? Генерал предложил загнать на сборы всех россиян старше 30 Фото: генерал-лейтенант Виктор Соболев (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В России хотят привлекать к военным сборам россиян старше 30 лет, которые не служили в армии и находятся в запасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктора Соболева.

Он отметил, что такие военные сборы хотят ввести после принятия закона об изменении призывного возраста.

"Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв", - сказал он.

Соболев добавил, что для тех, кто находится в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, также необходимо проводить военные сборы.

Напомним, в России собираются этой весной призывать на срочную службу в армию граждан в возрасте до 30 лет.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность Вооруженных сил России еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести это число до 1,5 млн человек.

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