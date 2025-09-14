На 30 млн доларів більше, ніж торік: у Раді підрахували, скільки щодня коштує війна Україні

"Рівно рік тому я стояла в цій залі і я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету 140 млн доларів. Зараз війна коштує 172 млн доларів кожного дня", - зазначила Підласа.

За її словами, ця цифра включає в себе зарплати військовослужбовців, боєприпаси та зброю.

"Але також те, про що ви, можливо, не думаєте, коли мова заходить про вартість війни. Україна продовжує фінансово підтримувати поранених військових, зниклих безвісти та сім’ї загиблих", - пояснила вона.

Підласа повідомила, що Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. За її словами, це - найвищий показник у світі.

"Ви можете сказати, що ВВП України не такий високий. Це правда, але варто нагадати: Росія вкрала в України 11 років зростання. Спочатку нам вдалось відновити наш довоєнний рівень ВВП у 2021, а потім - знову у 2024, після руйнівних наслідків повномасштабного вторгнення", - пояснила вона.