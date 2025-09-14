RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

На 30 млн долларов больше, чем в прошлом году: в Раде подсчитали, сколько ежедневно стоит война Украине

Фото: в Раде подсчитали, сколько ежедневно стоит война Украине (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украина ежедневно тратит на войну против России 172 миллиона долларов. Это на 30 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласой.

"Ровно год назад я стояла в этом зале и я сказала вам, что 1 день войны стоит украинскому бюджету 140 млн долларов. Сейчас война стоит 172 млн долларов каждый день", - отметила Пидласа.

По ее словам, эта цифра включает в себя зарплаты военнослужащих, боеприпасы и оружие.

"Но также то, о чем вы, возможно, не думаете, когда речь заходит о стоимости войны. Украина продолжает финансово поддерживать раненых военных, пропавших без вести и семьи погибших", - пояснила она.

Пидласа сообщила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону. По ее словам, это - самый высокий показатель в мире.

"Вы можете сказать, что ВВП Украины не такой высокий. Это правда, но стоит напомнить: Россия украла у Украины 11 лет роста. Сначала нам удалось восстановить наш довоенный уровень ВВП в 2021, а затем - снова в 2024, после разрушительных последствий полномасштабного вторжения", - пояснила она.

Расходы Украины на войну

Заметим, что еще весной этого года РБК-Украина писало, что Украина несет самую большую военную нагрузку в мире.

Подробнее о том, сколько Украина вынуждена тратить на войну и где берет деньги, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что вчера, 13 сентября, министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал цену выживания Украины в 2026 году.

