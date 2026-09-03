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До +30°, але з дощами та грозами: якою буде погода 3 вересня

07:00 03.09.2026 Чт
2 хв
Погода підготувала для українців нові сюрпризи
aimg Юлія Капітонова
Фото: Літня спека межуватиме з осінніми опадами (Getty Images)

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Ба більше, у більшості областей місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Погода в Україні 3 вересня

День мине без опадів у східних областях та Криму. На решті території країни дощі і грози будуть локальними та нетривалими.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Він принесе в Україну прохолодніше повітря, тому нічна температура буде відносно низькою, а вдень - комфортною.

Вночі температура коливалася на рівні 9-15°, у південній частині - 13-18°.

Вдень повітря прогріється до 21-26°, а на Закарпатті, півдні та південному сході - місцями до 30°. У Карпатах вночі очікується 5-10°, вдень - 15-20°.

Погода в Україні 3 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві та області 3 вересня

На Київщині та у столиці також буде мінлива хмарність. Вночі опадів не було, однак вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза.

Вітер західний, 5-10 м/с.

У Київській області вночі температура коливалася на рівні 9-14°, вдень очікується 21-26°.

У Києві вночі було 12-14°, а вдень повітря прогріється до 23-25°.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як та чому Дністер встановив історичні антирекорди.

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