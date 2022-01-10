На 30-40% за год. Госстат показал, как выросли цены на отдельные продукты

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 38,8%, сахар - на 28,3%, яйца - на 19,0% и хлеб - на 18,7%.

Кроме того, масло подорожало 13,6%, мясо и мясопродукты - на 12,9 %, на овощи - на 12,7%, молоко - на 11,3%, рыба и рыбопродукты - на 9,3%,

В то же время фрукты подешевели на 10,2%.