На 30-40% за рік. Держстат показав, як зросли ціни на окремі продукти

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 38,8%, цукор - на 28,3%, яйця - на 19,0% і хліб - на 18,7%.

Крім того, масло подорожчало 13,6%, м'ясо і м'ясопродукти - на 12,9%, на овочі - на 12,7%, молоко - на 11,3%, Риба і рибопродукти - на 9,3%,

Разом з тим фрукти подешевшали на 10,2%.