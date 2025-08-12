3 знаки Зодіаку зможуть відпустити минуле: кому Всесвіт подарує новий старт

Овен

Ви нарешті зможете звільнитися від емоцій, які давно приховували. Це допоможе очиститися та розпочати новий етап у житті без гіркоти та образ.

Астрологи радяться прийняти власну вразливість, щоб відкрити шлях до свободи та оновлення. Ваша емоційність та щирість може стати ключем до успіху.

Раки

Ви почнете по-справжньому цінувати себе та свої здібності. Це вдалий день, щоб припинити віддавати любов тим, хто її не поважає.

Вас осяє відчуття оновлення, сили й бажання жити без компромісів із власним серцем. Ви зможете встановити особисті кордони в роботі та коханні та визначитися з подальшими цілями.

Козоріг

Вам більше не доведеться тримати біль у собі. Ви нарешті відпустите минуле і відкриєте серце для радості.

Новий день стане поштовхом до ухвалення рішення жити гармонійно та з надією на майбутнє. Розпочаті справи матимуть успіх.

Загальний прогноз на 13 серпня

Середа, 13 серпня 2025 року, пройде під впливом квадрата між Місяцем та Венерою, що принесе змішані, але загалом позитивні емоції.

Можуть виникати внутрішні переживання, які спонукатимуть до переосмислення стосунків та власних почуттів.

Водночас енергія Венери допоможе віднайти гармонію, звільнитися від старих образ і зробити важливі кроки до оновлення.

Це вдалий час, щоб відпустити сум і відкритися новим можливостями у житті.