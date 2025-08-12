3 знака Зодиака смогут отпустить прошлое: кому Вселенная подарит новый старт

Овен

Вы наконец сможете освободиться от эмоций, которые давно скрывали. Это поможет очиститься и начать новый этап в жизни без горечи и обид.

Астрологи советуют принять собственную уязвимость, чтобы открыть путь к свободе и обновлению. Ваша эмоциональность и искренность может стать ключом к успеху.

Раки

Вы начнете по-настоящему ценить себя и свои способности. Это удачный день, чтобы прекратить отдавать любовь тем, кто ее не уважает.

Вас озарит ощущение обновления, силы и желания жить без компромиссов с собственным сердцем. Вы сможете установить личные границы в работе и любви и определиться с дальнейшими целями.

Козерог

Вам больше не придется держать боль в себе. Вы наконец отпустите прошлое и откроете сердце для радости.

Новый день станет толчком к принятию решения жить гармонично и с надеждой на будущее. Начатые дела будут иметь успех.

Общий прогноз на 13 августа

Среда, 13 августа 2025 года, пройдет под влиянием квадрата между Луной и Венерой, что принесет смешанные, но в целом положительные эмоции.

Могут возникать внутренние переживания, которые будут побуждать к переосмыслению отношений и собственных чувств.

В то же время энергия Венеры поможет обрести гармонию, освободиться от старых образов и сделать важные шаги к обновлению.

Это удачное время, чтобы отпустить печаль и открыться новым возможностям в жизни.