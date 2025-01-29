До 3 тисяч економії. Як українцям сплатити за газ "Національним кешбеком"

Як сплатити рахунки за газ кешбеком від держави

У компанії нагадали, що "Національний кешбек" - державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги.

Проект реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком і Кабінетом міністрів України.

У "Нафтогаз України" повідомили також, що отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.

Крім того, громадянам пояснили, як це працює:

спершу потрібно оформити спеціальну картку "Національний кешбек" (віртуальну - в банківському додатку, або ж фізичну - у відділенні банку);

далі треба визначити картку (або картки) для розрахунків за покупки чи послуги;

після цього на спеціальний рахунок буде "падати" кешбек (повернення 10% вартості) за українські товари чи послуги;

після нарахування кешбеку його можна використати для оплати комунальних послуг.

Насамкінець у компанії нагадали про ключові переваги програми:

економія до 3000 гривень на місяць (максимальна сума кешбеку на місяць);

цільове використання коштів на комунальні послуги;

проста система нарахування та використання коштів;

підтримка вітчизняних виробників.

"Приєднуйтесь до "Національного кешбеку" - заощаджуйте на комунальних платежах, підтримуючи українське виробництво", - підсумували у "Нафтогаз України".