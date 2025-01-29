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До 3 тысяч экономии. Как украинцам заплатить за газ "Национальным кэшбеком"

Счета за газ можно оплатить "Национальным кэшбеком" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Средства, полученные в рамках государственной программы поддержки украинских производителей "Национальный кэшбек", можно использовать для оплаты коммунальных услуг. В том числе и за потребленный газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Как оплатить счета за газ кэшбеком от государства

В компании напомнили, что "Национальный кэшбек" - государственная программа, которая возвращает гражданам 10% от расходов на украинские товары или услуги.

Проект реализуется Министерством экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком и Кабинетом министров Украины.

В "Нафтогаз Украины" сообщили также, что полученный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, гражданам объяснили, как это работает:

  • сначала нужно оформить специальную карту "Национальный кэшбек" (виртуальную - в банковском приложении, или же физическую - в отделении банка);
  • далее нужно определить карту (или карты) для расчетов за покупки или услуги;
  • после этого на специальный счет будет "падать" кэшбек (возврат 10% стоимости) за украинские товары или услуги;
  • после начисления кэшбека его можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

В завершение в компании напомнили о ключевых преимуществах программы:

  • экономия до 3000 гривен в месяц (максимальная сумма кэшбека в месяц);
  • целевое использование средств на коммунальные услуги;
  • простая система начисления и использования средств;
  • поддержка отечественных производителей.

"Присоединяйтесь к "Национальному кэшбеку" - экономьте на коммунальных платежах, поддерживая украинское производство", - подытожили в "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в январе 2025 года украинцы не получат выплаты по "Национальному кэшбеку".

Читайте также, до какого числа украинцам нужно успеть потратить "тысячу Зеленского".

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