До 3 тысяч экономии. Как украинцам заплатить за газ "Национальным кэшбеком"

Как оплатить счета за газ кэшбеком от государства

В компании напомнили, что "Национальный кэшбек" - государственная программа, которая возвращает гражданам 10% от расходов на украинские товары или услуги.

Проект реализуется Министерством экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком и Кабинетом министров Украины.

В "Нафтогаз Украины" сообщили также, что полученный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, гражданам объяснили, как это работает:

сначала нужно оформить специальную карту "Национальный кэшбек" (виртуальную - в банковском приложении, или же физическую - в отделении банка);

далее нужно определить карту (или карты) для расчетов за покупки или услуги;

после этого на специальный счет будет "падать" кэшбек (возврат 10% стоимости) за украинские товары или услуги;

после начисления кэшбека его можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

В завершение в компании напомнили о ключевых преимуществах программы:

экономия до 3000 гривен в месяц (максимальная сумма кэшбека в месяц);

целевое использование средств на коммунальные услуги;

простая система начисления и использования средств;

поддержка отечественных производителей.

"Присоединяйтесь к "Национальному кэшбеку" - экономьте на коммунальных платежах, поддерживая украинское производство", - подытожили в "Нафтогаз Украины".