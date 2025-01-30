До 3 діб без світла. В Естонії описали найгірший сценарій при від'єднанні від системи РФ

Нагадаємо, в Латвії, Литві та Естонії ухвалили рішення відключитися від російської енергосистеми і під'єднатися до системи Західної Європи. Це станеться вже наприкінці лютого 2025 року.

Раніше в Естонії заявляли, що не виключають провокацій з боку Росії під час відключення від їх енергосистеми. У зв'язку з цим поліція та служби безпеки Естонії готують до можливих інцидентів.

Також повідомлялося, що Литва додатково посилить охорону певних критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури перед від'єднанням від енергосистеми РФ.

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