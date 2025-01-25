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РФ може влаштувати провокації під час відключення від їх енергосистеми, - МЗС Естонії

Україна, Субота 25 січня 2025 18:04
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РФ може влаштувати провокації під час відключення від їх енергосистеми, - МЗС Естонії Фото: міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Естонія готується до відключення від російської енергосистеми. У зв'язку з цим країна готується до провокацій з боку РФ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Естонія завершила підготовку до десинхронізації своєї енергосистеми від російської, проте Ляенеметс зауважив, що можливі провокації з боку РФ залишаються серед ключових викликів.

Міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що перемикання було ретельно підготовлене, тому для громадян цей процес пройде непомітно. Водночас він попередив, що енергопостачання країни в цей період буде більш вразливим.

"Наш сусід може спробувати скористатися ситуацією. Ми маємо бути готові до можливих гібридних загроз - від кібератак до фізичного втручання, а також до поширення дезінформації. Можливі навіть спроби пошкодити енергетичну інфраструктуру", - зазначив Ляенеметс.

Він також підкреслив, що поліція та служби безпеки Естонії вживають заходів для забезпечення порядку та запобігання інцидентам під час десинхронізації.

Міністр наголосив, що синхронізація з європейською енергосистемою є важливим кроком для Естонії, а також для Латвії та Литви, оскільки вона усуває значну залежність і можливість впливу з боку РФ.

Зауважимо, що раніше Литва посилила охорону лінії електропередачі з Польщею напередодні від’єднання від енергосистеми, спільної з Росією і Білоруссю.

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