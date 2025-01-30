До 3 суток без света. В Эстонии описали худший сценарий при отсоединении от системы РФ

Напомним, в Латвии, Литве и Эстонии приняли решение отключиться от российской энергосистемы и подключиться к системе Западной Европы. Это произойдет уже в конце февраля 2025 года.

Ранее в Эстонии заявляли, что не исключают провокаций со стороны России во время отключения от их энергосистемы. В связи с этим полиция и службы безопасности Эстонии готовят к возможным инцидентам.

Также сообщалось, что Литва дополнительно усилит охрану определенных критически важных объектов энергетической инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ.

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