До 3 діб без світла. В Естонії описали найгірший сценарій при від'єднанні від системи РФ

В Естонії оцінили ризики процесу від'єднання від енергетичної системи Росії. За найгіршого сценарію споживачі можуть залишитися без світла до трьох діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, якого цитує Postimees.

"У кращому випадку нічого не станеться, якщо виникнуть проблеми, наступним кроком буде визначення, яких споживачів потрібно вимкнути. Найгірший сценарій - відключення електрики на 72 години", - заявив Міхал.

За його оцінками, у кращому випадку нічого не станеться, а в гіршому - буде відключення споживачів від електроенергії.

Від'єднання Естонії від енергосистеми Росії заплановане на 25 лютого 2025 року. Глава уряду зазначив, що країна готова до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, в Латвії, Литві та Естонії ухвалили рішення відключитися від російської енергосистеми і під'єднатися до системи Західної Європи. Це станеться вже наприкінці лютого 2025 року.

Раніше в Естонії заявляли, що не виключають провокацій з боку Росії під час відключення від їх енергосистеми. У зв'язку з цим поліція та служби безпеки Естонії готують до можливих інцидентів.

Також повідомлялося, що Литва додатково посилить охорону певних критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури перед від'єднанням від енергосистеми РФ.

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