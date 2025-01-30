До 3 суток без света. В Эстонии описали худший сценарий при отсоединении от системы РФ

В Эстонии оценили риски процесса отсоединения от энергетической системы России. При наихудшем сценарии потребители могут остаться без света до трех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала, которого цитирует Postimees .

"В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий - отключение электричества на 72 часа", - заявил Михал.

По его оценкам, в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем - будет отключение потребителей от электроэнергии.

Отсоединение Эстонии от энергосистемы России запланировано на 25 февраля 2025 года. Глава правительства отметил, что страна готова к любым сценариям.

Напомним, в Латвии, Литве и Эстонии приняли решение отключиться от российской энергосистемы и подключиться к системе Западной Европы. Это произойдет уже в конце февраля 2025 года.

Ранее в Эстонии заявляли, что не исключают провокаций со стороны России во время отключения от их энергосистемы. В связи с этим полиция и службы безопасности Эстонии готовят к возможным инцидентам.

Также сообщалось, что Литва дополнительно усилит охрану определенных критически важных объектов энергетической инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ.

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