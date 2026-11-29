Нагадаємо, що 29 листопада, в частині областей вже діяли цілодобові відключення світла. Тоді електроенергію вимикали обсягом від однієї до трьох черг одночасно.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що влада та профільні відомства повинні давати людям чіткі відповіді щодо відновлення світла й води.

За словами глави держави, найбільш напруженою ситуація в енергетиці наразі залишається у Дніпрі та області, а також на Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині.