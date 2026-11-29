Найбільш напруженою залишається ситуація в енергетиці у Дніпрі та області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Влада та профільні відомства мають надати мешканцям чіткі відповіді щодо відновлення світла та води.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За словами глави держави, під час обговорення детально розглянули стан справ у тих районах Дніпра та області, де останніми днями фіксували особливо серйозні перебої насамперед з електропостачанням і водою.

Також учасники торкнулися поточної ситуації в Запоріжжі та Херсоні.

"Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що профільні відомства та місцева влада мають забезпечити прозору комунікацію з громадянами.

"У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей", - підкреслив глава держави.