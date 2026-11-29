Энергетики подчеркнули, что для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех остальных категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах операторов распределения (облэнерго) в вашем регионе.