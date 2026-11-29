В понедельник, 30 ноября, в отдельных областях на протяжении всех суток будут применяться плановые меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий вражеских атак на энергосистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Энергетики подчеркнули, что для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.
Для всех остальных категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
Проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах операторов распределения (облэнерго) в вашем регионе.
Напомним, что 29 ноября, в части областей уже действовали круглосуточные отключения света. Тогда электроэнергию отключали объемом от одной до трех очередей одновременно.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что власть и профильные ведомства должны давать людям четкие ответы по восстановлению света и воды.
По словам главы государства, наиболее напряженной ситуация в энергетике остается в Днепре и области, а также на Сумщине, Черниговщине, Одесщине и Харьковщине.