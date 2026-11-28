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У неділю, 29 листопада, в частині областей діятимуть цілодобові відключення світла. Світло вимикатимуть обсягом від однієї до трьох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними енергетиків, обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби 29 листопада. Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг). Для промисловості та бізнесу - графіки обмеження потужності. Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України. В "Укренерго" наголошують, що фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження та повернути світло всім споживачам. Точний час і обсяг застосування обмежень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні.